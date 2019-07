OL : 9ME pour Benjamin André, Lyon sort ses griffes !

Dans : OL, Mercato, Rennes.

L’Olympique Lyonnais, qui a déjà obtenu quatre renforts cet été et devrait prochainement enregistrer celui de Joachim Andersen, s’autorise visiblement encore quelques folies.

Notamment au milieu de terrain, à un poste plutôt bien renforcé, mais où Lucas Tousart ne fait visiblement pas l’unanimité. C’est pour cela que l’OL vient de s’activer dans la piste menant à Benjamin André. Solide milieu du Stade Rennais, l’ancien d’Ajaccio est costaud dans les duels y compris aériens malgré sa taille modeste, il joue juste et colmate les brèches. En plus de cela, il a émis le souhait de partir de Rennes lorsque Lille l’a contacté en vue d’un transfert.

Mais le LOSC n’ayant mis que 4 ME sur la table, le club breton n’a, assez logiquement, pas donné suite. Une situation qui a visiblement inspiré l’OL, à l’affût d’un bon coup. Selon L’Equipe, le club rhodanien devra monter jusqu’à 9 ME pour rafler le capitaine rennais au nez et à la barbe des Dogues, qui sont récemment allés jusqu’à 5 ME. Problème, aucune offre n’est tombée pour le moment, et le contact est encore tout récent. Résultat, André craint pour son temps de jeu à Lyon, où il ne pourrait pas arriver comme un titulaire, contrairement au LOSC où il remplacerait numériquement Thiago Mendes. Mais le forcing de Lyon a de quoi faire saliver de nombreux joueurs de Ligue 1.