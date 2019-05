OL : 80 ME pour Ndombele, Riolo calme Aulas avant le mercato

Dans : OL, Mercato.

Parmi les joueurs susceptibles de recevoir un bon de sortie, Tanguy Ndombele arrive sans doute en haut de la liste à l’Olympique Lyonnais.

Le milieu de 22 ans termine une saison irrégulière mais remarquée, notamment grâce à ses performances en Ligue des Champions. L’ancien joueur d’Amiens a en effet brillé contre Manchester City et le FC Barcelone, d’où l’intérêt de plusieurs clubs comme la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain ou le récent champion d’Angleterre. De quoi envisager un énorme transfert pour le président Jean-Michel Aulas ? Daniel Riolo a un gros doute, lui qui refuse de se fier aux 80 M€ annoncés.

« On me dit que Tanguy Ndombele a une valeur marchande importante, mais il faut se méfier de ça, a prévenu le consultant de RMC. Tant que tu n’as pas les offres sur la table, tu ne peux pas savoir quelle est réellement la valeur marchande du joueur. On parle de 80 M€ ? Mouais, on verra. Pourquoi pas, mais j’attends de voir car on n’est jamais sûr de la valeur marchande d’un joueur avant le mercato. » La preuve, les Bianconeri auraient abandonné la piste du Lyonnais jugé trop cher.