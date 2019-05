OL : Une piste s'envole pour Ndombele au mercato !

Dans : OL, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Eliminée dès les quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison, la Juventus Turin souhaitera évidemment renforcer son effectif cet été au mercato. Plusieurs secteurs de jeu sont visés par les dirigeants, en premier lieu le milieu de terrain. Et ces dernières semaines, deux noms reviennent avec insistance du côté du champion d’Italie en titre : Paul Pogba et Tanguy Ndombele. Mais pour Tuttosport, une tendance s’est clairement dégagée au cours des dernières heures dans ce double dossier pour la Juve.

En effet, le dossier Paul Pogba apparaît comme plus abordable aux yeux des dirigeants transalpins. Financièrement, il se situe pourtant dans les mêmes sphères que le dossier Tanguy Ndombele. Mais les bons rapports entre le joueur et le club, ainsi que ceux entretenus avec Mino Raiola, pourraient faciliter le deal. Mais pas la tâche d’un Jean-Michel Aulas qui compte sur l’intérêt du plus de clubs possibles afin de faire monter les enchères pour Tanguy Ndombele. Par ailleurs, le média italien précise que trois cadors européens sont toujours très intéressés par le Lyonnais : Manchester City, Manchester United et le Paris Saint-Germain.