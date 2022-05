OL : 8 joueurs changés, le mercato du siècle à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas espère une révolution totale à l’OL lors du mercato estival avec un grand chamboulement de l’effectif.

Après la saison catastrophique de l’Olympique Lyonnais, qui a piteusement terminé à la huitième place de la Ligue 1, le changement est nécessaire à tous les étages du club. Le mercato devrait incarner une tentative de renouveau à Lyon, qui souhaite de nouveau s’appuyer sur l’ADN du club avec des joueurs formés à l’OL à l’instar de Gusto, Lukeba, Cherki, Lopes ou encore Diomandé et Barcola. Les indésirables sont nombreux dans la capitale des Gaules, de Boateng à Da Silva en passant par Dubois et même Paqueta. Afin de compenser tous ces départs, l’Olympique Lyonnais devra réaliser un mercato quatre étoiles. C’est bien l’intention du trio composé de Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot selon les informations du Progrès, qui dévoile que l’état-major de l’OL a déjà activement planché sur le prochain mercato lyonnais.

Lyon veut deux nouveaux joueurs à chaque poste

Le quotidien régional n’est pas encore en mesure de dévoiler des noms, mais croit savoir que l’Olympique Lyonnais a l’intention de frapper fort cet été en recrutant deux défenseurs centraux, deux latéraux, deux milieux de terrain et deux attaquants. Ces dernières semaines, des premiers noms ont fuité à chacun de ces postes avec les pistes Isaak Touré (Le Havre), Tyrell Malacia (Feyenoord), Johann Lepenant (Caen), Alexandre Lacazette (Arsenal) ou encore Corentin Tolisso (Bayern Munich). En attendant de savoir quelles seront les pistes qui se concrétiseront, alors que l’OL aura le lourd handicap de ne pas disputer de coupe d’Europe la saison prochaine, les supporters rhodaniens seront heureux de voir que Lyon travaille bel et bien afin de révolutionner son effectif dans l’optique de la saison prochaine. L’idée est clairement de repartir sur de nouvelles bases dans une saison sans coupe d’Europe avec l’objectif de retrouver au plus vite la Ligue des Champions.