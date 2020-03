OL : 70 ME pour un « joueur Youtube », Aulas dit bingo au mercato

Dans : OL.

En juillet 2019, l’Olympique Lyonnais officialisait le transfert de Tanguy Ndombele à Tottenham pour 60 ME au mercato, plus 10 ME de bonus.

Huit mois plus tard, on peut affirmer que l’international français manque encore cruellement à l’Olympique Lyonnais, tant son impact sur le milieu de terrain des Gones était important. Cela étant, Tanguy Ndombele ne s’est pas imposé comme un titulaire du côté de Tottenham, où il était utilisé avec parcimonie par Mauricio Pochettino et où il n’a pas convaincu son successeur, José Mourinho. Il faut dire que Tanguy Ndombele doit progresser sur de nombreux domaines, et notamment dans le jeu sans ballon selon Jamie Carragher, lequel a passé un gros savon à l’ancien joueur de l’OL au micro de Sky Sports après le match nul des Spurs face à Burnley ce week-end (1-1).

Ndombele déjà sur le départ à Tottenham ?

« Je suis sûr qu'il pourrait impressionner les gens sur YouTube, mais lorsque vous le regardez, il n'y a pas assez pour justifier son prix. Sa performance n'était rien de moins qu'une honte en termes de jeu sans ballon. Il se cachait et finalement l'un des trois défenseurs centraux devait sauter sa ligne avec un long ballon, et les Spurs ont souvent alors perdu la possession… Je garantis que ces trois défenseurs centraux, dans l'avion du retour se sont dit: 'Je n'aime pas jouer avec lui'. Avec le ballon, il a été très bon, il était le meilleur sur les passes réussies, il perd rarement le ballon. Mais voilà… pas un sprint en 45 minutes. Il semble juste marcher, ne pas bouger jusqu'à ce que le ballon s'approche et il aime dire aux autres quoi faire. Il se promenait » a indiqué l’ancienne légende de Liverpool, très sévère, avant de poursuivre.

« Cela me rappelle presque quand tu jouais avec des enfants à l'école qui ne voulaient jouer au football que lorsque le ballon était sur leurs pieds. Soit il ne peut pas courir, soit il ne veut pas courir. Il fait du jogging, marche comme un vieil homme. La question de savoir si la déclaration de Jose aurait dû être rendue publique est un débat différent, mais ce qu'il a dit était absolument parfait. Il doit être très paresseux à l'entraînement et Jose Mourinho vient de craquer, il en a eu assez. La balle est dans le camp du propriétaire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour Tanguy Ndombele ». Un énorme tacle qui risque de faire grand bruit en Angleterre, où un départ de Tottenham semble déjà possible dès le mercato estival pour Tanguy Ndombele…