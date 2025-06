OL ‍: 60ME pour Malick Fofana, l'Angleterre s'emballe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après Rayan Cherki, la Premier League s'intéresse à un autre joueur de l'Olympique Lyonnais en la personne de Malick Fofana. Le prix de l'international belge atteint des sommets.

On l'a appris ces derniers jours de la part de David Ornstein et de L'Equipe, Chelsea et Liverpool suivent de très près la situation de Malick Fofana, l'ailier international belge de l'OL. Un an et demi après sa signature à Lyon, et dans le cadre des opérations financières indispensables pour que le club de Jon Textor se redresse durablement, le départ du joueur de 20 ans est très fortement envisagé. Et cela tombe, ce sont deux clubs très riches qui sont déjà venus aux renseignements, ce qui permet d'envisager une nouvelle énorme opération pour l'Olympique Lyonnais, même si forcément cela pourrait faire très mal à Paulo Fonseca. Ce mercredi, différents médias anglais affirment que la concurrence entre les Blues et les Reds dans ce dossier donne de l'appétit à John Textor.

Fofana peut rapporter 60ME à l'OL

OL : Les cadors s’arrachent Fofana, Textor peut souffler https://t.co/gQhg1o2c3x — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

Le Sun affirme que face à l'intérêt de Chelsea et Liverpool, l'Olympique Lyonnais aurait fait grimper la barre jusqu'à 60 millions d'euros. Pour l'instant, aucun des deux clubs n'a répondu favorablement à cette exigence du club français, le tabloïd expliquant que du côté d'Anfield, on pense que l'OL va redevenir un peu raisonnable dans ses négociations, tandis que Chelsea serait même proche de tourner le dos à Malick Fofana compte tenu de l'appétit financier du club de la planète Eagle Football Group. A la différence de Rayan Cherki, qui était la priorité de Pep Guardiola, le joueur belge n'est pas un choix déterminant pour les deux clubs de Premier League, lesquels sont prêts à faire un effort pour recruter Malick Fofana, mais pas des dingueries. Du côté de l'international, on reste dans l'attente de savoir comment les choses vont évoluer, mais il est clair que l'ancien joueur de La Gantoise ne s'opposera pas à un départ vers les deux géants anglais.