OL : 60 ME pour Paqueta, ce n'est pas Newcastle !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Grâce au bon de sortie accordé par l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta devrait rejoindre une formation plus ambitieuse cet été. Sa prochaine destination pourrait se situer en Angleterre où deux clubs sont annoncés à la lutte malgré le prix élevé réclamé.

Afin de lancer son nouveau projet basé sur l’ADN local, l’Olympique Lyonnais se tient prêt à vendre la plupart de ses cadres. Du capitaine Léo Dubois au buteur Moussa Dembélé, en passant par le milieu Houssem Aouar, tous seront raccompagnés vers la sortie en cas d’offre satisfaisante. Tout comme Lucas Paqueta. Malgré sa deuxième partie de saison moins convaincante, le Brésilien de 24 ans garde une belle cote sur le marché des transferts.

La liste des partants possibles, à l'OL, est presque sans fin. Après Guimaraes et Shaqiri, cet hiver, Emerson, Ndombele et Denayer (fin de prêt ou de contrat), six à huit joueurs sont sur le marché, avec Paqueta en tête de gondole https://t.co/tb9mtzWUPb pic.twitter.com/JP5jFbr2Tr — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2022

Son excellente phase aller ainsi que son statut de titulaire en Seleção devraient permettre à l’Olympique Lyonnais de récupérer un gros montant. Et pourquoi pas 60 millions d’euros ? Soit le prix réclamé par la direction selon L’Equipe. En tout cas, cette exigence n’a pas l’air de refroidir les courtisans de Lucas Paqueta en Angleterre. Déjà intéressé en janvier dernier, Newcastle pourrait revenir à la charge et reformer le duo avec Bruno Guimarães. Mais les Magpies devront composer avec la concurrence de Tottenham.

Paqueta plaît aussi à Tottenham

Selon le site de football.london, le manager Antonio Conte et son directeur sportif Fabio Paratici ont coché le nom de l’international brésilien, dont les performances ont été observées. Avec Newcastle et Tottenham sur le coup, l’Olympique Lyonnais a de quoi se frotter les mains. Reste à savoir ce qu’en pense l’ancien joueur du Milan AC, qui avait refusé de rejoindre le club racheté par un fonds saoudien l’hiver dernier. Il faut dire que le projet des Magpies est encore un peu flou. Tandis que celui des Spurs, avec un coach de renom comme Antonio Conte, et une qualification pour la Ligue des Champions, semble plus attirant sur le papier.