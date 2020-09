OL : 55 ME, la folie signée Arsenal pour Aouar ?

Auteur de prestations extrêmement solides durant le Final 8 de la Ligue des Champions, Houssem Aouar n’est pas certain de rester à Lyon cet été.

Et pour cause, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais, absent contre Dijon vendredi car positif au Covid-19, attire bien des convoitises. Ces dernières semaines, son nom est très régulièrement cité du côté de Manchester City, où Pep Guardiola apprécie énormément son profil. En Italie, la Juventus Turin reste à l’affût, même si la nomination au poste d’entraîneur d’Andrea Pirlo a mis le dossier en stand-by. Néanmoins, la formation la plus chaude dans le dossier Houssem Aouar serait actuellement Arsenal. Selon les informations du compte insider @AFC_Source, une première proposition est en passe d’être transmise aux Gones.

« Nous avons appris au cours des dernières heures qu’Arsenal avait transmis une proposition à Lyon concernant Houssem Aouar à hauteur de 55 ME. Les Gunners attendent désormais une réponse de l’Olympique Lyonnais » explique le média, alors qu’Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas et de Juninho. Dans la capitale londonienne, le n°8 de l’OL retrouverait son ami Alexandre Lacazette. Il existe néanmoins un véritable doute quant aux motivations d’Houssem Aouar à l’idée de rejoindre un club qui, comme l’Olympique Lyonnais, ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Mikel Arteta peut néanmoins brandir l’argument de l’Europa League, qu’Arsenal disputera grâce à son succès en FA Cup. Les prochaines semaines seront décisives alors que très récemment, les Gunners semblaient également s’intéresser au Marseillais Morgan Sanson. Assurément, ce sera l’un ou l’autre pour le club résident à l’Emirates Stadium…

EXCLUSIVE🚨🚨🚨: There were reports yesterday that #Arsenal had submitted a €55m bid for #Aouar. I have been told in the last few hours, Arsenal made a proposal to #Lyon (not an official bid) regarding Aouar for a fee of €55m and are now awaiting Lyon’s response. pic.twitter.com/rQdBRbEVlk