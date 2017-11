OL : 5-0 contre l'ASSE pour son premier derby, Aouar se pince pour y croire

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Après le très beau derby remporté par l'Olympique Lyonnais contre l'AS Saint-Etienne dimanche (5-0), Houssem Aouar a laissé transparaître toute sa fierté d'avoir accompli un rêve éveillé.

En l'espace de quelques semaines, Houssem Aouar est passé du statut de jeune espoir de l'équipe réserve à celui de titulaire du grand OL de Bruno Genesio. Cette ascension fulgurante était attendue du côté de Lyon, puisqu'Aouar était annoncé comme un crack depuis des années. Et c'est peut-être pour cette raison que le joueur de 19 ans gravit les échelons sans flancher tout en faisant preuve d'une grande sérénité. Un gage de qualité que le milieu a une nouvelle fois pu démontrer sur le terrain dimanche pour son premier vrai derby contre l'ASSE (5-0), au cours duquel il a délivré une passe décisive sur le premier but de Memphis Depay. Un véritable bonheur qu'il n'a pas hésité à partager.

« On peut au moins se vanter d'entrer dans l'histoire avec ce match. Après, je pense qu'on a bien préparé ce derby, comme il se devait. On n'a pas joué le match avant, on était serein, et surtout, on est resté dans le match quoi qu'il arrive. C'est ce qui fait la différence dans les derbys contre Saint-Etienne. C'est un rêve. Pour mon premier derby ici au Chaudron, je ne m'attendais pas à le gagner haut la main avec ce résultat. Je suis très heureux. Je suis fier pour tout le monde. Pour l'équipe, le club. On sait que les supporters attendaient vraiment ce match. Et je pense qu'on leur a procuré pas mal de joie », a lancé, sur L'Equipe, Aouar, qui vient de connaître le premier sommet de sa jeune carrière en participant à la plus large victoire de l'histoire de l'OL dans les derbys contre l'ASSE.