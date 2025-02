OL ‍: 48 heures pour une folie, John Textor confirme

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Interdit de recrutement, l’OL a tout de même fait venir Thiago Almada cet hiver. Et John Textor a ouvert la porte à un autre coup fumant dans les derniers instants du mercato.

John Textor l’a confié, le fait de diriger plusieurs clubs, de trouver les meilleures solutions pour tout le monde, de devoir négocier à tous les niveaux, l’amuse beaucoup. Arrivé à Lyon pour la fin du mercato et aussi la fin du contrat de Pierre Sage, l’Américain réserve quelques surprises. De nouvelles transactions sont possibles dans les deux sens, et l’OL s’est même ouvert la porte en ce qui concerne les arrivées avec le nouveau passeport de la Barbade de Ainsley Maitland-Niles, qui permet de libérer une place d’extra-communautaire en cas de besoin. Et aller chercher un joueur de Botafogo, qu’il ne serait donc pas nécessaire d’acheter, ou du championnat brésilien à travers le club de Rio de Janeiro, n’est pas impossible.

L'OL a une dernière carte à jouer

C’est ce que John Textor a confirmé au moment d’évoquer la fin du mercato à l’OL. « On peut prendre un joueur en prêt, la DNCG le permet. On a une grande équipe, vendre des joueurs était prévu, et il fallait réduire la taille de l’effectif. On n’a pas l’ambition de vendre quelqu’un d’autre. Si on peut faire quelque chose au niveau international, pourquoi pas, mais il ne reste plus beaucoup de temps », a reconnu le propriétaire du club lyonnais, qui ne dit pas non à un joli coup dans les derniers instants. Ne serait-ce que pour aider Paulo Fonseca à étoffer son groupe avec des besoins identifiés, sachant que Textor a demandé à ses joueurs d’aller chercher le Top4 en Ligue 1, et la victoire en Europa League. Cela vaut bien une dernière recrue pour la route.