OL : 21 buts aux Pays-Bas, Lyon prêt à lâcher des millions d'euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison très prolifique sous les couleurs du PSV Eindhoven, l’attaquant néerlandais Cody Gakpo est une cible de l’OL au mercato.

Où s’arrêtera le mercato ultra-ambitieux de l’Olympique Lyonnais ? Après avoir ficelé les signatures de Johann Lepenant, de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette, le club rhodanien souhaite poursuivre dans cette voix. Un titulaire au poste de latéral gauche est attendu par Peter Bosz, lequel a fait de Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) sa priorité. Un autre joueur évoluant aux Pays-Bas est ciblé par l’entraîneur de l’OL, mais cette fois en attaque. Il s’agit de Cody Gakpo, auteur d’une saison extrêmement prolifique sous les couleurs du PSV Eindhoven avec 21 buts et 15 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. Ailier gauche de formation, le Néerlandais de 23 ans peut évoluer à tous les postes offensifs et a tapé dans l’œil de Peter Bosz selon le compte Twitter @JamaInfoFR.

Cody Gakpo priorité de Bosz à l'OL ?

La piste ne sera pas simple à concrétiser pour l’OL, qui doit faire face aux intérêts des clubs de Premier League pour Cody Gakpo. A ce jour, les noms des clubs anglais intéressés n’ont pas filtré mais à priori, la concurrence sera très rude pour l’Olympique Lyonnais. De plus, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot doivent réussir à dégraisser avant de pouvoir accélérer sur la piste de Cody Gakpo. A ce poste d’ailier gauche, Karl Toko-Ekambi a été identifié par la direction sportive de l’OL comme un joueur à faire partir. Le Camerounais, auteur d’une belle saison malgré les difficultés de Lyon, ne sera pas viré comme un mal propre mais l’état-major rhodanien sera à l’écoute des offres pour l’ancien attaquant d’Angers et de Villarreal. Idéalement, l’OL aimerait s’en séparer pour plus de dix millions d’euros afin de réinvestir cette somme sur Cody Gakpo, le véritable coup de cœur de Peter Bosz en attaque. Reste maintenant à voir si les planètes s’aligneront dans ces deux dossiers pour l’OL, ou si le vœu de l’entraîneur lyonnais sera pieux. Comme pour Tyrell Malacia.