OL ‍: 20ME tombent du ciel, Textor jubile

Par Nathan Hanini

À la recherche d’argent avant son passage devant la DNCG avec l’OL, John Textor va encore se reposer sur Botafogo. Le club brésilien est proche de conclure un marché avec Nottingham Forest. Un deal qui va rapporter de l’argent à l’OL.

John Textor fait du John Textor. Alors que l’OL prépare un passage décisif devant la DNCG, le propriétaire américain a plus d’un tour dans son sac. Performant du côté de Botafogo, l’attaquant brésilien Igor Jésus est courtisé par une écurie de Premier League, Nottingham Forest. Le natif de Cuiaba va signer en Angleterre pour 20 millions d’euros, plus bonus selon plusieurs médias brésiliens. Dernier détail à régler, le club de Botafogo aimerait compter sur le joueur pour la Coupe du monde des clubs cet été. Cette saison, Igor Jésus a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 23 apparitions toutes compétitions confondues avec l’Estrela Solitária. Cependant, le club brésilien vit une saison compliquée et pointe à la 11e place du championnat après 10 journées.

Comment l’OL va récupérer les 20 millions ?

Info de Fogaonet : Nottingham Forest 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et Botafogo ont trouvé un accord de 20 M💶 bonus compris pour le transfert d'Igor Jesus 🇧🇷 lors du mercato estival. L'argent devrait revenir à l'OL qui possède les droits économiques du joueur. Affaire à suivre... #Jesus pic.twitter.com/9Lrn31kmzT — Ferveur Lyonnaise (@FerveurL) June 1, 2025

Seul détail dans cet échange, Botafogo ne devrait pas toucher la somme du transfert. Ces derniers mois, l’OL a acquis les droits économiques du joueur. C’est donc dans les poches du club rhodanien que la somme du transfert sera reversée. Une manière pour John Textor de trouver des liquidités en vue des échéances financières de l’été. Pour rappel, l’OL est sous le coup d’une relégation administrative en Ligue 2, prononcée cet hiver. L’international brésilien (4 sélections) va donc faire les beaux jours de l’OL sans y avoir porté le maillot. Une situation similaire au cas de Thiago Almada et Luiz Henrique pour qui les droits économiques appartiennent déjà à l’OL.