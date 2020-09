OL : 20ME pour Traoré, Lyon ne rigole pas

Dans : OL.

Dans une interview accordée à l’Etalon, Bertrand Traoré a fait savoir qu’il était ouvert à un départ de l’Olympique Lyonnais au mercato.

Du haut de ses 24 ans, l’international burkinabé souhaite trouver un club dans lequel il sera pleinement titulaire, ce qui est loin d’être le cas à l’Olympique Lyonnais sous les ordres de Rudi Garcia. « Un départ n’est pas à exclure » a fait savoir l’attaquant, que Jean-Michel Aulas avait recruté pour 10 ME en provenance de Chelsea en 2017. Plusieurs clubs de Premier League ont manifesté leur intérêt pour l’imprévisible dribbleur. Mais pour l’heure, aucune piste ne semble brûlante, bien au contraire. La faute aux exigences financières de l’Olympique Lyonnais, qui réclame la coquette somme de 20 ME pour vendre Bertrand Traoré, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Lyon exige 20 ME pour vendre Traoré

Un tarif qui peut choquer les supporters de l’OL et les observateurs dans leur ensemble… mais pas seulement. A en croire le quotidien national, l’entourage de Bertrand Traoré, qui pousse pour un départ de l’Olympique Lyonnais cet été, est totalement choqué par les exigences financières jugées comme exagérées de Jean-Michel Aulas et de Juninho avec un joueur recruté il y a trois ans et qui ne possède plus que deux ans de contrat à l’OL. Surtout, les performances de Bertrand Traoré depuis quelques mois ne justifient pas un tel tarif aux yeux de l’entourage du joueur, qui tente de convaincre la direction de l’OL de revoir ses exigences à la baisse afin de faciliter un transfert. Le clan Traoré est malin, dans la mesure où le Burkinabé percevra à coup sûr un salaire plus conséquent en cas de transfert en Premier League. Reste maintenant à voir si la direction de l’OL se laissera dicter sa loi par l’entourage d’un joueur devenu indésirable au fil des mois…