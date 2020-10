OL : 20 ME sur Paqueta, une erreur de plus pour Juninho ?

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a été particulièrement actif cet été durant le mercato, que cela soit au rayon des arrivées ou des départs.

Reine-Adelaïde, Traoré, Andersen, Koné, Tete, Rafael, Marçal ou encore Terrier et Gouiri ont fait leurs valises cet été. Et afin de compenser cette impressionnante vague de départs, l’Olympique Lyonnais n’a recruté que quatre joueurs, à savoir Benlamri, De Sciglio, Ozkacar et Lucas Paqueta. Le Brésilien, transfuge de l’AC Milan en échange d’un chèque de 20 ME, est attendu au tournant dans la capitale des Gaules après son échec en Lombardie. Mais l’utilité de ce transfert pose question, comme souligné par Hugo Guillemet dans L’Equipe, dans la mesure où Houssem Aouar et Memphis Depay ne sont pas partis.

« Aouar, Dembélé et Depay sont encore là, finalement, et le directeur sportif, Juninho, a peut-être fait une erreur en anticipant leurs départs. Les présences d'Aouar, de Depay mais aussi de Cherki dans l'effectif posent en effet la question de l'utilité du transfert de Lucas Paqueta, qui a coûté 20 millions d'euros et dont la position préférentielle se situe derrière l'attaquant. Le Brésilien peut aussi jouer un cran plus bas mais il y a déjà là Bruno Guimaraes, Caqueret, Thiago Mendes et Jean Lucas, ce qui fait beaucoup de monde pour deux postes et une petite quarantaine de matches encore à jouer, au mieux, dans la saison » fait remarquer le journaliste, pour qui l’effectif de l’Olympique Lyonnais n’est pas correctement équilibré. Un constat d’autant plus vrai lorsque l’on note que Rudi Garcia n’a quasiment aucun ailier de débordement à sa disposition pour jouer en 4-3-3, si ce n’est Karl Toko-Ekambi. Reste maintenant à voir quel système tactique sera choisi par le coach de l’OL, maintenant que le mercato est officiellement clos.