OL : 20/20 à l'oral, comment Garcia a grillé Blanc

Dans : OL, Ligue 1.

Ce lundi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la venue de Rudi Garcia au poste d’entraîneur. L’ancien coach de Marseille a grillé la concurrence pour succéder à Sylvinho. Pourtant, il y avait un sacré postulant en face en la personne de Laurent Blanc, très intéressé par le projet de l’OL et qui a également été reçu par Jean-Michel Aulas. Mais selon les informations obtenues par RMC, c’est grâce à un entretien brillant face à l’état-major rhodanien que Rudi Garcia a obtenu le poste.

Avant de se présenter face à Juninho et Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia avait visionné tous les matchs de l’OL cette saison. Grâce à un travail méticuleux, il est arrivé pleins d’idées dans la tête à exposer aux décideurs lyonnais. Des idées qui ont séduit le directeur sportif de l’OL Juninho, lequel a eu le dernier mot dans ce dossier. Au contraire, Laurent Blanc n’aurait pas fait une grosse impression durant son entretien. De plus, sa volonté d’imposer plusieurs adjoints et donc de mettre en danger certains membres de l’encadrement actuel (Baticle, Caçapa) aurait posé souci. Toutes ces raisons ont donc poussé l’Olympique Lyonnais à miser sur Rudi Garcia, un coach qui n’a pourtant pas la cote auprès des supporters après son passage controversé à Marseille…