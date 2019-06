OL : 15 ME cash et Lyon accepte de vendre Nabil Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier, Nabil Fekir n’a finalement pas signé chez les Reds.

Tout était pourtant bouclé, mais des détails de dernière minute ont fait capoter l’opération. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Vincent Duluc a dévoilé les coulisses de cette opération complexe, rendue impossible par le beau-frère de Nabil Fekir, lequel a effrayé Liverpool avec des demandes supplémentaires au dernier moment. Du côté de Lyon, on n’a toujours pas digéré cet épisode, raison pour laquelle Nabil Fekir quittera quoi qu’il arrive la capitale des Gaules, même pour une offre ridicule de l’ordre de 15 ME selon le journaliste de L’Equipe, généralement bien informé.

« Fekir est annoncé sur le départ par Jean-Michel Aulas lui-même et je pense que même pour 15 ME, il est prêt à le vendre. C’est un dossier vraiment à part dans le mercato lyonnais car en interne, on a vraiment été échaudé par son transfert avorté à Liverpool l’année dernière. C’est son beau frère qui est arrivé dans la négociation au dernier moment pour réclamer quelque chose de plus, et il a tout fait capoter alors que le deal était réglé. C’est resté au travers de la gorge des dirigeants rhodaniens. Liverpool a tout de suite dit « si ça se passe comme ça avec la famille, ce n’est même pas la peine ». Voilà pourquoi Lyon veut absolument le vendre » a lâché Vincent Duluc, pour qui un départ de Fekir est certain à 100 % cet été au mercato.