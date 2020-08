OL : 100ME en plus dans les caisses, un record XXL pour Lyon !

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas répète l'importance d'une qualification européenne pour l'Olympique Lyonnais. La 1/2 finale contre le Bayern lui donne raison.

L’OL a frappé fort samedi soir en battant Manchester City et en se qualifiant pour le dernier carré de la Ligue des champions. Bien évidemment, Memphis Depay et ses coéquipiers devront réaliser un authentique exploit pour espérer rejoindre la finale, le Bayern Munich étant devenu le favori du Final 8 depuis sa démonstration face à Barcelone. Mais, avant même de défier l’ogre allemand, du côté de l’Olympique Lyonnais le comptable et Jean-Michel Aulas peuvent déjà se frotter les mains. Car cet incroyable parcours européen va permettre au club rhodanien de remplir ses caisses. Même si cela ne compensera pas les pertes provoquées par une fin de saison rabotée et la 7e place au classement, c’est un bonus record que Lyon va empocher, finale ou pas dimanche prochain à Lisbonne.

Ce lundi, c’est Le Progrès qui fait les comptes et ils sont bons pour l’Olympique Lyonnais. Avant la rencontre face à Manchester City, l’OL s’était déjà assuré un chèque 42,4ME grâce à son parcours cette saison et la victoire face à l’équipe de Pep Guardiola a ajouté 12ME à cette somme, soit déjà 54,4ME garantis. Sur le plan sportif, le club de Jean-Michel Aulas peut encore gagner 15ME s’il va en finale et 4ME s’il gagne cette Ligue des champions. Mais même sans finale, une autre montagne d’or va tomber sur Lyon. « Il faudra en effet ajouter la prime de coefficient, basée sur les performances des dix dernières années en Coupe d’Europe, qui devrait se situer autour de 22ME. Si l’on ajoute les droits télé et la billetterie des matches de poule et celui de la Juve (6ME juste pour ce dernier), les recettes finales vont se situer, quoi qu’il arrive contre le Bayern, entre 90 et 100ME », précise le quotidien local. Un montant jamais atteint par l’Olympique Lyonnais et qui mettra du baume au cœur des dirigeants de l’OL, même si un succès en finale apportera un ticket pour la prochaine Ligue des champions, ce qui serait alors une énorme bonne nouvelle supplémentaire. Lyon peut vraiment rêver d'un été historique.