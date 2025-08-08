OL ‍: 100 ME pour Barcola, Textor plombe encore Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Convoité par Liverpool, Bradley Barcola pourrait faire l’objet d’un énorme transfert cet été. Le Paris Saint-Germain n’envisagera le départ de son ailier qu’à condition de récolter plus de 100 millions d’euros. De quoi nourrir des regrets du côté de Lyon.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas l’habitude de vendre des joueurs importants, Bradley Barcola pourrait tout de même obtenir un bon de sortie. Le Bayern Munich, intéressé par l’ailier français il y a quelques semaines, avait reçu un refus catégorique. Mais la direction francilienne n’aurait pas totalement fermé la porte en voyant Liverpool s’approcher. Le journal L’Equipe affirme qu’une offre supérieure à 100 millions d’euros peut convaincre les dirigeants parisiens de transférer l’international tricolore.

L'OL n'en profiterait pas

L’hypothèse n’est pas si farfelue sachant que les Reds dépensent des sommes folles cet été. Le champion d’Angleterre peut très bien se lancer à tout moment et faire pleurer l’Olympique Lyonnais. Au moment de la vente de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain en 2023, le club rhodanien semblait réaliser une excellente opération en obtenant 50 millions d’euros pour un joueur encore inexpérimenté. Le propriétaire John Textor n’avait pas jugé nécessaire de négocier un pourcentage sur un futur transfert ou sur une éventuelle plus-value, comme Lyon a pu le faire pour le défenseur central Abdoulaye Ndiaye qui vient de quitter Troyes pour s’envoler vers Parme.

L’OL se console avec un chèque inattendu https://t.co/VzfLlBlTLK — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Cette décision risque de coûter très cher à l’Olympique Lyonnais qui devrait se contenter des faibles indemnités de formation si l'ailier était transféré. L’homme d’affaires américain deviendrait une fois de plus la cible de sévères critiques de la part des supporters. Bien sûr, on n’y est pas encore. Le club de la capitale espère conserver Bradley Barcola qui, malgré la rude concurrence représentée par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, reste très important aux yeux de l’entraîneur parisien Luis Enrique.