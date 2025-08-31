OL ‍: 10 millions pour Sinayoko, Lyon doit foncer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec la perte de Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais doit trouver un ou plusieurs buteurs d'ici lundi soir. Si le Lensois Martin Satriano va débarquer en prêt, les Gones seraient inspirés de miser aussi sur Lassine Sinayoko.

Paulo Fonseca a du pain sur la planche. Alors qu'il avait construit une équipe lyonnaise jeune, séduisante et cohérente cet été, le Portugais a vu sa direction lui mettre des bâtons dans les roues. En effet, son principal attaquant Georges Mikautadze va être vendu à Villarreal. Pour compenser ce départ, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais va devoir se montrer créatif sur le plan tactique contre Marseille dimanche. Devra t-il se réinventer sur une saison entière ? Il espère sans doute que l'OL récupérera un ou plusieurs attaquants d'ici la fin du mercato. Mais, ce ne sera pas aisé de trouver la perle rare en un peu plus de 24 heures.

L'expert de Ligue1+ plaide pour Sinayoko à l'OL

Un premier transfert va se réaliser avec la venue de Martin Satriano en provenance de Lens. L'Uruguayen de 24 ans arrive en prêt. S'il a évolué à l'Inter Milan par le passé, son profil inquiète les supporters lyonnais. Il n'a jamais dépassé les 4 buts par saison en championnat et il revient d'une blessure aux ligaments croisés du genou sur le précédent exercice. Un deuxième renfort ne serait pas de trop. On évoque les noms de l'ancien toulousain Thijs Dallinga (Bologne) ou de Lassine Sinayoko. Expert tactique de Ligue1+, Swann Borsellino penche pour l'Auxerrois sans hésiter.

Plusieurs pistes sont étudiées par l'@OL qui cherche des renforts offensifs à quelques heures de la fin du mercato ⏳



Selon vous, quel est le meilleur profil pour devenir le nouveau n°9 des Gones ? 🦁 pic.twitter.com/S8ltlUDAyL — L1+ (@ligue1plus) August 30, 2025

« La priorité qualitative serait Sinayoko pour moi parce que je trouve que, depuis le début de la saison, il montre qu’il est toujours concerné et qu’il a faim de plus. Pour moi, aller à Lyon, ça serait un plus pour lui », a t-il lâché dans l'émission Kick-off samedi soir. Toutefois, cela obligerait la direction rhodanienne à dépenser 10 millions d'euros minimum pour faire plier l'AJ Auxerre. Une somme qui semble rédhibitoire alors que l'OL a du vendre Mikautadze dans l'urgence pour remplir ses caisses.