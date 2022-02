Officiel : Shaqiri au Chicago Fire pour 7millions d'euros

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Comme le club nord-américain l'avait laissé entendre, le transfert de Xherdan Shaqiri a été officialisé ce mercredi. Ce transfert rapporte 7 millions d'euros à Lyon.

Le passage de Xherdan Shaqiri à l'Olympique Lyonnais aura été bref, puisqu'un peu plus de sept mois après sa signature, l'ancien joueur de Liverpool s'est engagé ce mercredi avec le club de Chicago et évoluera donc en MLS. « L’Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international suisse, Xherdan Shaqiri, au club américain de Chicago Fire pour un montant de 7 M€. Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri, âgé de 30 ans, a souhaité rejoindre le club de Major League Soccer dont la saison débutera à la fin du mois de février. Pourvu au poste de milieu offensif avec déjà plusieurs profils similaires, l’Olympique Lyonnais, en accord avec Peter Bosz, a accédé à la demande de Xherdan Shaqiri et a conclu une opération très favorable financièrement avec la franchise américaine de Chicago, dans un contexte économique toujours difficile pour les grands clubs. L’Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Xherdan Shaqiri dans ce nouveau défi aux Etats-Unis », a précisé le club rhodanien qui réussit à gagner 1 millions d'euros sur ce transfert d'un joueur qui n'a jamais convaincu, et dont le dernier fait d'arme restera le but égalisateur contre l'Olympique de Marseille la semaine passée. C'est déjà ça.