Officiel : Rayan Cherki prolonge à l'OL !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans la foulée de la victoire de Lyon face à Troyes (4-1), l’Olympique Lyonnais a annoncé la prolongation de contrat tant attendue de Rayan Cherki.

Intenable lors de son entrée en jeu même s’il n’a pas réussi à marquer, le jeune prodige lyonnais s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec son club formateur. Une prolongation d’un an qui évite à l’international espoir de se retrouver dans la dernière année de son contrat cette saison. Une année supplémentaire est probablement assujettie à un certain nombre d’apparitions en pro, lui qui a du mal à avoir la confiance de Peter Bosz.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec mon club formateur qui est aussi celui de mon cœur et de ma ville. On avait pris la décision d’attendre que je revienne pleinement de ma blessure pour avancer concrètement dans les discussions. Mais j’avais cette envie de continuer à grandir avec l’OL et de rendre au club tout ce qu’il m’a déjà apporté à travers cette signature », a fait savoir Rayan Cherki en conférence de presse.