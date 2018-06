Officiel : Mateta signe à Mayence, l’OL dévoile les détails

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Recruté il y a deux ans de cela, Jean-Philippe Mateta ne poursuivra pas sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Prêté avec succès au Havre la saison passée, l’attaquant français va permettre à l’OL de réaliser une très bonne opération financière. Le club rhodanien a officialisé son transfert pour Mayence pour la somme fixe de 8 ME, et 2 ME de bonus éventuels. En plus de cela, Lyon récupèrera une partie de la plus-value de son éventuel futur transfert. De quoi permettre de récupérer une coquette somme sur le joueur de 21 ans, qui découvrira le championnat allemand, et avait été acheté pour 3 ME maximum à Châteauroux.