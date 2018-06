Officiel : Lyon prête Elisha Owusu en Ligue 2

Dans : OL, Ligue 2, Sochaux, Mercato.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce mardi le prêt d’Elisha Owusu au FC Sochaux (Ligue 2) pour une saison sans option d’achat.

« Capitaine et joueur le plus utilisé de la réserve lyonnaise cette saison en National 2 (25 titularisations, 1 but), Elisha Owusu a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison 2018-2019 chez le 10ème du dernier championnat de Domino's Ligue 2. Arrivé à l’OL il y a 8 ans en U14, celui qui a signé son premier contrat professionnel le 23 février 2017 a fait partie du groupe professionnel à trois reprises au cours de la saison écoulée (Dijon, Everton et Montpellier) » explique le club rhodanien dans un communiqué.