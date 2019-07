Officiel : Le jeune Eli Wissa signe 3 ans à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Comme indiqué ce mardi matin, l’Olympique Lyonnais s’est offert les services du jeune Eli Wissa (16 ans), également convoité par la Juventus Turin. Libre de tout contrat, il s’est engagé pour trois ans en faveur du club rhodanien. « Je suis très heureux et même ému de rendre fier ma famille et tous mes proches. L’OL est un très grand club que j’ai toujours suivi. C’est une grande satisfaction de porter les couleurs lyonnaises. Je veux être le plus décisif possible cette saison et monter avec les pros rapidement. Karim Benzema est une référence » a indiqué le jeune attaquant sur le site officiel de l’OL.