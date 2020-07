Officiel : L’OL s’offre un partenariat rugissant au Portugal !

Dans : OL.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le partenariat entre l’Olympique Lyonnais et le club portugais de Farense est désormais officiel.

Sur son site officiel, l’Olympique Lyonnais a détaillé les objectifs de ce partenariat d’une durée initiale de trois saisons avec Farense, récemment promu en première division portugaise. « Cette coopération va permettre de développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra sportifs » indique notamment l’OL, qui n’hésitera certainement pas à envoyer quelques jeunes joueurs prometteurs en prêt au sein de l’équipe de Liga NOS. Pour la petite histoire et pour l’anecdote, Farense partage un point commun avec l’OL : le lion, présent sur les logos des deux clubs.

« Après le Liban, le Vietnam, le Sénégal, la Chine, le Maroc, le Brésil et les Etats Unis, le Portugal devient le 8ème territoire international sur lequel l’Olympique Lyonnais développe une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local. Depuis plusieurs saison le Club exporte son savoir-faire dans différents pays, en développant des partenariats à l’international - en matière de formation via l’« Academy OL », mais aussi au travers du rayonnement sportif de ses équipes professionnelles masculine et féminine. Par ailleurs, le Club effectue ponctuellement des audits dans différents pays, prolongeant ainsi son action à l’international » explique par ailleurs l’Olympique Lyonnais dans son communiqué. Il s’agit en tout cas assurément d’une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas, qui a fait de l’internalisation et du développement de l’OL une priorité absolue depuis plusieurs années. Cela se poursuit donc avec un partenaire solide au Portugal.