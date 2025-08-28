Officiel ‍: L’OL envoie Saël Kumbedi à Wolfsbourg

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Arrivé en provenance du Havre en 2022, Saël Kumbedi n’est officiellement plus un joueur de l’OL. Puisque ce jeudi soir, le club rhodanien a annoncé le transfert de son latéral droit du côté de Wolfsbourg.

✍ Saël Kumbedi est prêté à Wolfsburg avec option d’achat 🔴🔵



Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière en Bundesliga 💪



📄 Le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2025

« L’Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Saël Kumbedi au VfL Wolfsburg jusqu’à la fin de la saison, moyennant une indemnité d’1 M€ assortie d’une option d’achat fixée à 6 M€, auxquels pourront s’ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. L’Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club, et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière en Bundesliga », explique Lyon dans un communiqué. Ce départ de Kumbedi va faire du bien aux finances des Gones, qui vont toutefois devoir recruter un nouveau latéral droit pour faire la doublure d’Ainsley Maitland-Niles.