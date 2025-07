Officiel ‍: L'OL boucle une jolie vente à 15 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a confirmé les départs définitifs de Johann Lepenant et de Saïd Benrahma.

Le départ de Johann Lepenant ne faisait déjà plus de mystère, le FC Nantes ayant officialisé son arrivée plus tôt dans la journée. Ce transfert va rapporter 2,5 millions d’euros à l’OL, qui se félicite par ailleurs du départ de Saïd Benrahma. Prêté au Neom SC lors du mercato hivernal, l’international algérien est définitivement transféré en Arabie saoudite pour 15 millions d’euros.

📣 L’OL officialise les départs de @johann_lepenant au @FCNantes et de Saïd Benrahma à Neom SC. Les deux clubs ont levé leurs options d’achat.



Bonne continuation à eux ! 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2025

« Après une année passée à l’OL, Saïd Benrahma avait rejoint le Neom SC en prêt lors du dernier mercato hivernal. Le club saoudien, promu en première division, a décidé d’exercer l’option d’achat de 15 M€ (dont 3 M€ de bonus) et place toute sa confiance dans l’international algérien, auteur de 7 buts en 16 matches. L’Olympique Lyonnais tient à remercier Johann et Saïd et leur souhaite une très belle réussite avec leurs nouveaux clubs » écrit le club rhodanien sur son site officiel. Dans le contexte financier que l’on connaît, ces deux ventes pourraient bien s’avérer précieuses pour l’OL à l’avenir.