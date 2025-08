Officiel ‍: L’OL avoue avoir recruté Matt Turner

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un transfert qui n’a clairement pas été voulu par le club rhodanien, l’OL n’a eu d’autre choix que de faire signer Matt Turner, pour qui John Textor avait trouvé un accord avec Nottingham Forest. Le gardien arrive pour 8 ME et 10 % d’intéressement en cas de plus-value, ce qui a peu de chances d’arriver à priori. « Le club a cependant trouvé un accord avec la franchise de MLS New England Revolution pour un prêt d'un an du portier américain, assorti d'une option d'achat fixée à 3 millions d’euros », a fait savoir l’OL qui sera de toute façon perdant financièrement dans cette opération.