Officiel : Djibrail Dib n’ira pas à l’OM, il signe à l’OL

Dans : OL.

Dans la guerre des jeunes joueurs à faire passer professionnel, les clubs français doivent résister aux courtisans étrangers, mais ils se livrent aussi une farouche bataille entre eux.

La preuve encore récemment dans bien des clubs, avec notamment la signature de Lihadji pour Lille, après avoir fait toute sa formation à l’OM. Le club provençal espérait réaliser un coup identique avec Djibrail Dib. Le milieu offensif de l’équipe de France U16 ne trouvant pas d’accord avec son club formateur, à savoir l’OL, l’OM s’était engouffré dans la brèche pour lui proposer un premier contrat professionnel. Cela n’a visiblement pas été suffisant, puisque le joueur a décidé de rester dans le Rhône, et l’OL a fièrement annoncé la signature de son premier contrat professionnel ce vendredi.

« C’est une grande fierté pour ma famille et moi. Je sais que ce n’est pas une finalité. Ce n’est que le début, mais cela fait plaisir de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur le jour de mon anniversaire. Cela démontre la confiance du club, et je veux la rendre sur le terrain. J’ai commencé le foot vers sept ans à Vénissieux avant d’intégrer l’OL en U12 et de connaître toutes les catégories d’âge. Mon objectif est de bien reprendre car j’ai une pubalgie, donc je veux bien me soigner pour revenir le plus rapidement possible avec la réserve. J’échange beaucoup avec Nabil Fekir. Même s’il n’est plus là, il me conseille beaucoup », a fait savoir le joueur qui vient de signer pour trois ans à l’OL.