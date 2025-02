Nouveau clash pour Textor, ses joueurs le critiquent

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Impliqué dans des tensions avec ses homologues pendant la crise des droits TV en Ligue 1, John Textor doit également gérer des problèmes à Botafogo. Le propriétaire du club brésilien n’a pas du tout apprécié les critiques de ses joueurs sur l’absence d’un véritable entraîneur.

Ça chauffe autour de John Textor. Occupé à balancer des tacles à certains homologues en Ligue 1, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais se retrouve confronté à une situation tendue à Botafogo. Son club brésilien, après le doublé Copa Libertadores-championnat, connaît beaucoup plus de difficultés à cause des départs de Luiz Henrique, Thiago Almada et de l’entraîneur Arthur Jorge qui n’a pas encore été remplacé. C’est effectivement Claudio Caçapa qui assure un simple intérim alors que l’équipe n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

De quoi agacer le défenseur central de Botafogo Alexander Barboza. « L’entraîneur d’aujourd’hui n’a eu que trois séances d’entraînement avec nous. C’est un entraîneur intérimaire, on ne sait pas s’il restera toute l’année, a regretté l’Argentin. Les joueurs ont également changé. Il reste 16 joueurs, petit à petit, des renforts arrivent. Beaucoup ne sont pas encore adaptés, cela prend du temps mais le temps presse, cela nous gêne. On ne peut pas avoir une nouvelle idée, faire ce que veut l’entraîneur. Il est arrivé il y a une semaine. Il est difficile que les choses se passent ainsi. »

Textor veut du lourd

Et le discours est similaire chez son coéquipier Jefferson Savarino. « Bien sûr que cela affecte tout le monde, a confié l’ailier vénézuélien. En fait, je laisse toutes ces choses au conseil d’administration du club, nous essayons de faire de notre mieux sur le terrain, mais nous ne réussissons pas bien. Nous devons attendre l’arrivée d’un entraîneur et maintenant nous avons un intérimaire. Nous espérons que les choses s’amélioreront lors du prochain match. » D’après Globo Esporte, John Textor n’a pas du tout apprécié les critiques de ses joueurs. L’Américain s’active, lui qui aurait notamment contacté Rafael Benitez, Roberto Mancini, Tite ou encore Tata Martino.