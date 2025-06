Niakhaté vendu en catastrophe, l'OL a une offre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée en provenance de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté pourrait faire ses valises. Le défenseur sénégalais de l’OL est courtisé en Italie, où Bologne en fait l’une de ses cibles principales.

C’est un transfert qui n’est pas passé inaperçu. L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a dépensé plus de 30 millions d’euros pour faire venir Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest. Un transfert qui fait encore aujourd’hui couler beaucoup d’encre, tant l’OL semble avoir surpayé le défenseur sénégalais de 29 ans. Un an plus tard, le bilan de sa première saison est contrastée pour Moussa Niakhaté, titulaire à Lyon sans pour autant convaincre totalement ni faire l’unanimité. Au vu de sa situation financière, le club rhodanien ne sera pas fermé à son départ cet été en cas d’offre.

Justement, le joueur passé par Mayence a la cote en Italie, selon les informations de Tutto Mercato Web. Le média affirme que Moussa Niakhaté est dans la short-list de Bologne, qui cherche activement à se renforcer au poste de défenseur central lors de ce mercato. Jhon Lucumí est très convoité en Premier League et Bologne se prépare clairement à son départ, d’où l’intérêt pour le défenseur de l’OL mais aussi pour Caleb Okoli (Leicester), Martin Vitik (Sparta Prague), Otavio (Porto) et Lilian Brassier (Rennes).

Bologne suit Moussa Niakhaté de près

Le média transalpin précise tout de même que Moussa Niakhaté est tout haut de la liste des dirigeants de Bologne en raison de la situation financière de l’OL. Il n’a pas échappé au club italien que les Gones avaient le couteau sous la gorge après leur relégation en Ligue 2, en attente de la réponse définitive après l’appel. Bologne aimerait ainsi en profiter pour récupérer le défenseur sénégalais à un prix avantageux. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Lyon pour son joueur, un an seulement après l’avoir acheté pour une somme folle. La volonté du défenseur né à Roubaix sera aussi à prendre en compte et pour l’heure, on ignore ce que Moussa Niakhaté a prévu pour la suite de sa carrière.