Nasser Al-Khelaifi refuse de parler à John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ce n'est plus un secret, la relation entre le patron qatari du PSG et le boss américain de l'OL est glaciale. Et depuis la diffusion de la vidéo sur la réunion des dirigeants de la Ligue 1, la situation ne s'est pas calmée.

C'est une séquence qui restera dans la petite histoire de la Ligue 1, lors d'une réunion sur les droits TV, enregistrée à l'insu des protagonistes, John Textor et Nasser Al-Khelaifi se sont chatouillés, le patron de l'OL et son homologue du PSG ayant visiblement peu d'estime l'un pour l'autre. Prenant tout cela avec malice, après avoir été qualifié de « cow-boy » par le président parisien, le dirigeant lyonnais s'était présenté avec un Stetson sur la pelouse du Groupama Stadium fin février dernier avant le match OL-PSG, Textor se mettant les rigolards dans la poche. Il n'empêche qu'entre les responsables des deux clubs français, les choses ne se sont pas du tout améliorées depuis cette séquence qui date d'il y a plus de deux mois. Nasser Al-Khelaifi n'a pas du tout l'intention de pacifier sa relation avec le propriétaire du club rhodanien. Alors même que certains pensent qu'il pèse de tout son poids pour défavoriser l'OL.

Textor et Al-Khelaifi c'est vraiment fini

OL : Textor attaque le PSG et gagne des voix https://t.co/TLuTPqfE30 — Foot01.com (@Foot01_com) February 25, 2025

Evoquant la montée du Paris FC en Ligue 1, et un possible souci entre les deux clubs de la capitale, Le Parisien rappelle qu'Antoine Arnault, le propriétaire du PFC, et Nasser Al-Khelaifi sont très proches, le patron de Dior fréquentant régulièrement le Parc des Princes. Mais notre confrère francilien en profite pour revenir sur le dossier Al-Khelaifi-Textor. « Nasser Al-Khelaïfi voit d’un très bon œil le retour du Paris FC dans l’élite du football français. Le dirigeant qatarien a, il est vrai, toujours encouragé la concurrence, à condition qu’elle soit respectueuse de sa personne et des intérêts de son pays. Ce qui n’est pas le cas, par exemple, de John Textor, le président de Lyon, dont le Qatarien ne veut plus entendre parler », confirme Laurent Perrin, journaliste du Parisien pour qui il suit l'actualité du Paris Saint-Germain. Et pourtant, les deux hommes vont avoir rapidement l'occasion de parler des droits TV, DAZN et la LFP étant en cours de divorce.