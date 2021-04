Nabil Fekir à Liverpool, il accuse brutalement

Dans : OL.

En 2018, un accord entre Nabil Fekir, alors à Lyon, et Liverpool semblait être acté. Mais le deal a capoté, et trois ans plus tard, l'ancien joueur de l'OL accuse Jean-Pierre Bernès.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas oublié cette incroyable séquence intervenu alors que la saison 2017-2018 venait de se terminer et que Nabil Fekir, alors présent en équipe de France, était annoncé proche de Liverpool, au point même qu'une photo de l'international tricolore sous le maillot des Reds avait fuité. En l'espace de quelques heures, l'opération avait échoué, à priori pour une raison physique, avant que Jean-Pierre Bernès, ancien agent de Nabil Fekir, accuse la famille de ce dernier d'avoir réclamé de l'argent au dernier moment via un intermédiaire, au point de faire reculer les dirigeants de Liverpool. Depuis 2018, Nabil Fekir était resté silencieux face à ces propos de son ancien représentant.

Mais, au micro de BeinSports, celui qui évolue désormais en Liga avec réussite au Bétis Séville, accuse Bernès d'avoir menti. « Tout ne s’est pas passé comme je l’aurai aimé et souhaité. Mais, c’est le destin. Après, il y a des choses qui ont été dites à ce sujet-là qui ont touché et fait du mal à ma famille, et les personnes qui l’ont dit en l’occurence c’est mon agent (Ndlr : A l’époque c’était Jean-Pierre Bernès). Ce qui choqué ma famille ? C’est qu’il dise que ma famille voulait des commissions sur ce transferts. C’était la veille de France-USA à Lyon avant le Mondial 2018, mon agent m’appelle le soir à 22h et me dit qu’on signe le lendemain. Moi dans ma tête, j’allais signer après le Mondial. Comme si lui, il l’avait appris à 22h. C’était du foutage de gueule, mais ce n’est pas grave, c’est comme ça, pas de problème. Si ma famille a interféré dans ce transfert ? En rien ! », a confié Nabil Fékir, lequel est toujours très convoité puisque son nom circule même du côté du FC Barcelone. mais cette fois ce n'est pas Jean-Pierre Bernès qui s'occupera du dossier.