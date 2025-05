MU et maintenant Lens, Monaco a pitié de l’OL

Dans : OL.

Avant le choc face à l’Olympique Lyonnais samedi, Adi Hütter reste méfiant. Le club rhodanien a réduit ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. Mais l’entraîneur de l’AS Monaco redoute un adversaire désespéré.

A cause de sa défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (1-2), l’Olympique Lyonnais a perdu gros dimanche. Les Gones, seulement septièmes de Ligue 1 à deux journées de la fin, comptent trois points de retard sur la quatrième position, dernier billet pour la Ligue des Champions. Une victoire sera donc impérative à Monaco samedi. D’où la méfiance d’Adi Hütter en conférence de presse.

« Ce sera un gros choc face à Lyon qui joue également sa dernière chance face à nous, a prévenu le coach monégasque. Ce sera un duel entre deux équipes au style de jeu attractif, avec de très bons joueurs et beaucoup de qualités dans leurs effectifs. Notre seul objectif doit être sur le fait de savoir comment nous pouvons gagner contre l’Olympique Lyonnais, puis contre Lens. »

Hütter compatit

On comprend que le staff d’Adi Hütter a bien étudié les Lyonnais, notamment dans leurs récentes désillusions. « Cela a dû être une terrible déception de perdre ce match contre Manchester United (5-4 ap) en Ligue Europa, a commenté l’Autrichien. On a senti qu’ils avaient été touchés, même si contre Lens ils ont montré qu’ils étaient la meilleure équipe. Ils ont dominé cette rencontre, mais perdent à la fin sur un superbe but longue distance, malgré le record du nombre de ballons touchés dans la surface adverse. C’est donc le match de la dernière chance pour eux ! »

« Il faudra faire attention, d’autant qu’ils ont des joueurs d’expérience comme Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et évidemment Alexandre Lacazette. Ils ont donc déjà vécu ce genre de situations. Nous devrons vraiment nous méfier de cette équipe, même si notre attention est davantage portée sur notre façon de jouer », a conclu Adi Hütter, conscient qu’une contre-performance peut mettre l'AS Monaco en grand danger.