Moussa Dembélé et l'OL, la fin est triste

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’instar d’Houssem Aouar, Moussa Dembélé, lui aussi en fin de contrat, quittera l’OL pour zéro euro au mois de juin.

Auteur d’une saison cauchemardesque sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé est bien loin de ses standards habituels, compris entre 15 et 20 buts par an. Avec 3 buts et 1 passe décisive en 2022-2023, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow est un fantôme à l’OL, où le retour d’Alexandre Lacazette lui a été fatal. Dès son arrivée, Laurent Blanc a pourtant accordé sa confiance à Moussa Dembélé, qu’il avait associé au « Général » Lacazette dans un 3-5-2 qui n’a toutefois pas fait long feu. Le natif de Pontoise est ensuite sorti du onze de départ et ne l’a jamais réintégré. En fin de contrat, Moussa Dembélé va quitter le club rhodanien au mois de juin, cela ne fait plus aucun doute. Et à en croire les informations relayées par Calcio Mercato, l’avant-centre de 26 ans étudie actuellement les possibilités qui s’offrent à lui pour la suite de sa carrière.

Moussa Dembélé a la cote en Premier League

Après un prêt non concluant à l’Atlético de Madrid et une saison ratée en 2022-2023, Moussa Dembélé ne devrait pas attirer les cadors européens lors du prochain mercato. L’attaquant de l’OL garde néanmoins une excellente cote en Premier League selon le média, qui affirme que plusieurs clubs anglais ont d’ores et déjà sondé l’entourage de Moussa Dembélé. A ce jour, aucun nom de club n’a filtré mais ces dernières semaines, West Ham ou encore Crystal Palace étaient cités. A priori, Moussa Dembélé ne pourra pas viser beaucoup mieux sportivement mais récupérera sans doute dans l’un de ces clubs anglais une confortable prime à la signature et un salaire au minimum équivalent à celui qu’il percevait à l’OL. Les agents de Moussa Dembélé restent toutefois à l’affût du marché car le média affirme que des clubs allemands et italiens sont également intéressés. Reste maintenant à voir quel club raflera la mise mais alors que la saison n’est pas encore terminée, Moussa Dembélé n’a d’ores et déjà plus la tête à Lyon. Les supporters n’en doutaient pas…