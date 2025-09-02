Moqué, le nouveau buteur de l'OL promet de mettre le feu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pour remplacer Georges Mikautadze, l'OL a misé sur l'Uruguayen Martin Satriano. Cantonné au banc de touche à Lens, il ne suscite pas l'enthousiasme des supporters lyonnais. L'attaquant met donc son état d'esprit en avant pour les calmer.

Après un été remarquablement géré au vu de ses problèmes financiers, l'Olympique Lyonnais a conclu son mercato sur une fausse note. Pour combler un trou de 40 millions d'euros, le club rhodanien a du céder Georges Mikautadze à Villarreal. L'OL a donc perdu le seul avant-centre confirmé de son effectif. Il fallait alors dénicher un ou deux attaquants sur le marché pour compenser ce départ mais les recruteurs lyonnais n'ont pas fait de miracle en deux jours seulement. Arrivé en prêt, le Lensois Martin Satriano a été l'unique recrue. On ne peut pas dire que l'Uruguayen déchaîne les passions à Lyon.

Satriano arrive à l'OL avec sa grinta

En effet, son temps de jeu à Lens était extrêmement limité tout comme son total de buts. Depuis ses débuts professionnels à l'Inter Milan, Satriano n'a marqué que 12 buts. En plus, il revient d'une rupture des ligaments croisés subie la saison dernière. Autant dire que les équipes de Matthieu Louis-Jean ont été plus moqué que félicité ces dernières heures. Un mécontentement des supporters que va peut-être calmer l'attaquant uruguayen. Interrogé par le média officiel de l'OL, il a décrit son jeu et son caractère. Il a surtout mis en avant son investissement maximal pour balayer les doutes.

« Je suis un attaquant qui donne tout, qui ne lâche rien » 🦁



👉 Découvrez l’interview complète de Martín Satriano dès maintenant ! https://t.co/DqxQU630d1 pic.twitter.com/2cHCzZW52l — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2025

« Je suis un attaquant qui donne tout, qui ne lâche rien. J’essaye de donner un coup de main à l’équipe, de marquer des buts bien sûr et je suis un gars qui travaille pour l’équipe. […] Moi je m’adapte à tout. J’essaye d’aller en profondeur, de chercher le ballon dans les pieds… Nous (les Sud-Américains) avons la garra (l’énergie). On a un peu tous ça », a t-il lâché en français dans un extrait publié par l'OL sur son compte X. De quoi s'intégrer parfaitement dans le onze lyonnais version 2025-2026, lequel possède moins de joueurs réputés qu'avant mais montre déjà une solidarité hors du commun.