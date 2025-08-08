Mikautadze vendu en Ligue 1, l'OL ne discute même pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a accepté de vendre plusieurs de ses meilleurs joueurs cet été afin de renflouer ses comptes. En revanche, il n’est toujours pas question pour Paulo Fonseca de se séparer de Georges Mikautadze.

Depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais a fait de nombreuses concessions pour satisfaire les exigences de la DNCG et réduire considérablement sa masse salariale. Plusieurs cadres sont partis à l’instar d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada ou encore Lucas Perri. Des départs nécessaires sur le plan économique, mais qui ont affaibli l’équipe de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais espère que l’hémorragie est terminée et a notamment déclaré Corentin Tolisso et Georges Mikautadze intransférables.

L’international géorgien est amené à devenir le leader offensif de l’OL après le départ d’Alexandre Lacazette. Et si son départ pourrait rapporter une somme rondelette aux Gones, pas question pour Matthieu Louis-Jean de céder à la tentation. Le Parisien confirme d’ailleurs l’information selon laquelle le Paris FC a essayé au cours des dernières semaines de profiter de la situation de l’OL pour s’attacher les services de l’ancien joueur du FC Metz. Une tentative vaine puisque le club désormais présidé par Michele Kang a catégoriquement refusé toute négociation pour un potentiel transfert du « Roi Georges ».

Mikautadze au Paris FC, l'OL dit non

Le n°69 de l’Olympique Lyonnais n’est de toute façon pas dans l’optique d’un départ. Au contraire, conscient de la situation difficile de son club de coeur, Mikautadze a fait savoir dès le début de l’été que son intention était d’enchainer avec une deuxième saison consécutive sur les bords du Rhône. Conscient que la piste Georges Mikautadze était bien trop difficile, voire impossible à mener à bien, le Paris FC a jeté l’éponge et se concentre à présent sur Matthis Abline. Un dossier pas plus simple au vu des exigences colossales du FC Nantes pour l’international espoirs français.