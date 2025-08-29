Mikautadze, l'OL et Villarreal proches d'un accord total

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent ce vendredi à l'entraînement avec ses coéquipiers lyonnais, Georges Mikautadze pourrait ne pas jouer le match de dimanche soir entre l'OL et l'OM. Villarreal est proche de faire signer l'attaquant international géorgien.

Le feuilleton Mikautadze tire à sa fin, alors que l'on entre dans les derniers jours du mercato d'été. Même s'il ne souhaitait pas quitter l'Olympique Lyonnais cette saison, le successeur d'Alexandre Lacazette sur le font de l'attaque a donné son accord pour un transfert à Villarreal, dont l'atout majeur par rapport aux autres clubs intéressés est qu'il jouera la prochaine Ligue des champions.

Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC, précise que les représentants du joueur de l'OL ont donné un accord de principe au club de Liga pour un contrat de longue durée. De son côté, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ne seraient plus très éloignés d'une entente avec leurs homologues de Villarreal pour un transfert autour de 30 millions d'euros. Exit donc l'Angleterre et l'Arabie Saoudite pour l'international géorgien, qui est désormais attendu en Espagne.

L'OL va devoir trouver un buteur d'urgence

Sportivement, il sera dur pour l'OL de trouver un buteur de ce niveau disponible à cette période du mercato, surtout que Lyon ne peut pas se permettre de faire des folies sur le plan des salaires. Mais en contrepartie, le club de Michele Kang va pouvoir conserver Malick Fofana, puisque la vente de Georges Mikautadze va financier presque entièrement les 40 millions d'euros que l'Olympique Lyonnais doit encaisser pour assurer l'équilibre de son budget.

Il y a quelques jours, l'OL était en quête d'un buteur capable de suppléer Mikautadze durant la saison, il lui reste à présent 72 heures pour s'offrir un buteur titulaire et son remplaçant. Un très gros challenge, car ce type de profil est très recherché. Ce qui fait obligatoirement grimper les prix. Matthieu Louis-Jean sait que ce recrutement sera l'objet de toutes les attentions, car il en va de la valeur sportive de l'Olympique Lyonnais cette saison.