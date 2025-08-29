Mikautadze et l'OL c'est fini, il s'envole vers Villarreal

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Georges Mikautadze ne sera pas à la pointe de l'attaque lyonnaise dimanche soir contre l'OM. En effet, l'OL et Villarreal ont trouvé un accord, et l'international géorgien est attendu samedi en Espagne.

Les choses se sont subitement accélérées dans le dossier Mikautadze, puisque ce vendredi soir, Le Parisien et d'autres sources annoncent que l'Olympique Lyonnais et Villarreal ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Georges Mikautadze vers le club espagnol moyennant un montant estimé à plus de 30 millions d'euros. Le buteur de l'OL est attendu samedi par son nouveau club où il signera un contrat jusqu'en 2030 après avoir passé sa visite médicale.

Si le joueur arrivé au mercato 2024 de Metz était programmé pour succéder à Alexandre Lacazette, le refus de Malick Fofane de quitter Lyon a précipité son départ. Georges Mikautadze ne va sportivement pas perdre au change, puisqu'avec son nouveau club, il disputera la Ligue des champions.

Mikautadze à Villarreal dès samedi

Natif de Lyon, mais révélé par Metz, Georges Mikautadze a participé à l'entraînement de ce vendredi avec ses coéquipiers de l'OL à deux jours de la réception de l'OM. Mais Paulo Fonseca l'avait confié en conférence de presse, il ne savait pas s'il pourrait compter sur son attaquant face à Marseille. Ce ne sera donc pas le cas, puisque Mikautadze va vite rejoindre sa nouvelle équipe, actuellement en tête de la Liga avec deux victoires en deux matches. Sa vente pour plus de 30 millions d'euros permet au club de Michele Kang de boucler son budget cette saison, mais le prix sportif pourrait être important si l'Olympique Lyonnais ne trouve pas de buteur.