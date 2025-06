Michele Kang prochaine patronne de l'OL ‍!?

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2, mardi dernier par la DNCG, le gendarme financier du football français. Cette bombe va peut-être précipiter la chute de John Textor. Le président de l’OL pourrait être remplacé par Michele Kang.

Dans quelle division terminera l’Olympique Lyonnais ? Cette réponse personne ne l’a encore. Le septuple champion de France a été relégué par la DNCG en Ligue 2. Le club va faire appel et la survie de l’entité est en jeu. Lourdement endetté, l’OL ne peut plus compter sur John Textor. L’Américain a plongé le club rhodanien dans une situation très précaire au bord de la descente aux enfers. La relégation prononcée cette semaine pourrait sonner le glas de l’Américain sur les bords du Rhône. Textor est poussé vers la sortie et plusieurs candidats surgissent pour sa succession. Notamment la propriétaire de l’OL Lyonnes, l’équipe féminine de Lyon, Michele Kang.

Michele Kang ou Michael Gerlinger pour l’après Textor

Hypothèse qui prend forme : Michele Kang pourrait succéder à John Textor. À suivre… #OL — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 27, 2025

La femme d’affaires américaine a racheté la section féminine de l’OL en mai 2023. Actionnaire d’Eagle Football Group au côté de John Textor, Michele Kang pourrait profiter de la situation pour prendre la tête. C’est ce qu’a évoqué le journaliste Abdellah Boulma sur le réseau social X. Cependant, la propriétaire de l’OL Lyonnes n’est pas la seule sur le dossier. Le journal l’Equipe évoque la potentielle mise en lumière de Michael Gerlinger. L’homme de l’ombre est réputé pour son savoir-faire dans le monde du ballon rond. Passé par le Bayern Munich, l’Allemand avait rejoint sur le tard l’OL de John Textor en mars 2024. Toujours selon le quotidien français Michael Gerlinger pourrait représenter l’OL lors de l’appel devant la DNCG. La suite reste floue. John Textor réussira-t-il à garder sa place ? Michele Kang va-t-elle lui succéder ? L'OL va dans un premier temps devoir trouver des fonds pour tenter de rester en Ligue 1, la saison prochaine.