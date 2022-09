Mercato : Zagadou trouve un club, très loin de l’OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Sans club depuis son départ du Borussia Dortmund en juillet dernier, Dan-Axel Zagadou ne rejoindra finalement pas l’Olympique Lyonnais en cette première partie de saison.

Un peu dans le dur avant d'accueillir le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium, l’OL a clairement besoin de retrouver une sérénité défensive, après avoir encaissé plus de buts lors des deux derniers matchs de L1 que depuis le début de la saison. Pour cela, Peter Bosz va devoir trouver une recette pour solidifier sa charnière centrale. Si Thiago Mendes et Castello Lukeba ont la confiance du coach néerlandais, le Brésilien et le Français n’ont pas vraiment rassuré ces derniers temps. Sauf que Bosz n’a pas d’autre choix pour faire tourner, vu que seul Damien Da Silva est disponible en défense centrale, en attendant le retour de Sinaly Diomandé et de Jérôme Boateng.

Zagadou va rester en Bundesliga

Si la solution aux problèmes des Gones peut venir de ces trois-là, l’OL envisage aussi de recruter un nouveau défenseur central pour renforcer son équipe en cours de saison. Ces derniers jours, la piste menant à Dan-Axel Zagadou a circulé un peu partout dans les médias. Annoncé dans le viseur de Lyon, le défenseur français ne jouera finalement pas en L1, puisque selon les informations de Bild, le joueur de 23 ans va rester en Bundesliga. Dans les heures qui arrivent, l’ancien titi du PSG va effectivement prendre la direction Stuttgart, sa visite médicale étant même prévue lundi matin. Une mauvaise nouvelle pour l’OL si Zagadou était vraiment une piste crédible.

🗞️ Notre ancien défenseur central, Dan-Axel #Zagadou va rejoindre Stuttgart très prochainement.



Le Français passera sa visite médicale demain matin.



(Bild) #BVB pic.twitter.com/fAgrCa7RSo — Dortmund France 🇫🇷 (@Dortmund_French) September 18, 2022

Rendez-vous au mercato hivernal ?

À moins de prendre un joker en France ou de recruter un autre joueur libre, Lyon va donc devoir finir sa première partie de saison avec Mendes, Lukeba, Da Silva, Diomandé et Boateng. Un groupe de centraux plutôt conséquent pour une équipe qui ne joue pas la Coupe d’Europe, avec un seul match par semaine jusqu’à la Coupe du Monde au Qatar. Après, en cas de besoin, l’OL pourra toujours s'activer sur le mercato de janvier pour tenter de retoucher sa défense afin de remplir l'objectif de la saison, à savoir celui de terminer sur le podium de la L1.