Mercato : Romain Faivre à l'OL, la surprise du chef !

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

Alors que Bruno Guimaraes est annoncé du côté de Newcastle, l’Olympique Lyonnais s’active pour lui trouver un remplaçant. Celui-ci est tout trouvé en la personne de Romain Faivre.

L’Olympique Lyonnais pourrait bien perdre l’un de ses moteurs. Bruno Guimaraes est annoncé en partance vers Newcastle. Le club anglais, récemment racheté par un fonds d’investissement saoudien, veut attirer le milieu brésilien de 23 ans à Saint-James Park. Les Magpies, qui jouent leur peau afin de ne pas descendre en 2e division, ont formulé deux offres de 40 et 52 millions d’euros (bonus compris). Parti avec le Brésil pour la trêve, Bruno Guimaraes pourrait ne plus reporter le maillot de l’OL. Mais Jean-Michel Aulas a un plan B, et celui-ci se trouve en Ligue 1. D’après les informations du quotidien L’Équipe, c’est finalement Romain Faivre qui a été choisi par les dirigeants lyonnais en cas de départ du Brésilien. Courtisé en France et à l’étranger depuis plus d’un an, le milieu de terrain de 23 ans est un titulaire indiscutable au Stade brestois et est impliqué sur 14 buts (8 buts, 6 passes).

Romain Faivre estimé à 15 millions d’euros

[#Mercato🔁] 🔴 L’OL a entamé des négociations concrètes pour faire venir Romain Faivre.



(RMC Sport) pic.twitter.com/aTkFzXAP7p — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 27, 2022

Sous contrat avec son club jusqu’en 2025, Romain Faivre n’en finit plus d’attirer les convoitises. Arrivé de l’AS Monaco en 2020, son club formateur, le maître à jouer du Stade brestois est aujourd’hui estimé à 15 millions d'euros. C'est le montant que compte mettre l'OL dans les prochaines heures, avec des bonus éventuels. La saison dernière, l’international espoir (8 sélections, 2 buts) avait failli s’engager avec le Milan AC avant que son transfert ne finisse par avorter. A quatre jours de la fermeture du mercato hivernal, Romain Faivre est clairement une piste prioritaire chez l’Olympique Lyonnais. Les discussions entre Lyonnais et Brestois se sont accélérées et les confirmations d'imminence du transfert également.

📋 Et voici le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 pour #FCNSB29 !



Découvrez les 2⃣0⃣ joueurs convoqués par Michel Der Zakarian avant d'affronter le @FCNantes ⤵#TeamPirates 🏴‍☠️ | #FCNSB29 🏆 pic.twitter.com/S6FM2NS85B — Stade Brestois 29 (@SB29) January 27, 2022

La preuve avec cette dernière information, puisque l'international espoir ne fait pas partie du groupe pour le prochain match face à Nantes. Autant dire que son transfert est jugé comme imminent du côté de Brest.