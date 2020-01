Mercato : OL, Leipzig, Barça, Dani Olmo affole l’Europe

Dans : OL.

Très actif durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a déjà bouclé les renforts de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere, prêté dans la foulée au Havre.

En revanche, les Gones n’ont pas jugé nécessaire de passer à l’offensive pour recruter un meneur de jeu au mercato hivernal. Il faut dire que Rudi Garcia peut déjà compter sur Houssem Aouar et sur la promesse Rayan Cherki à ce poste. Cela étant, une piste a tout de même été creusée par l’OL dans ce secteur de jeu en début de mercato puisque Le 10 Sport indique que l’Olympique Lyonnais s’est intéressé à la situation de Dani Olmo, le phénomène espagnol de 21 ans évoluant au Dinamo Zagreb.

Durant plusieurs jours, il a été question d’une signature au FC Barcelone pour ce joueur très prometteur, capable de jouer en numéro dix et de dépanner sur les côtés. Mais finalement, c’est le Red Bull Leipzig qui est en passe de rafler la mise. Effectivement, les médias allemands indiquent en chœur ce vendredi que l’actuel leader de la Bundesliga a bouclé la venue de Dani Olmo pour une somme avoisinant les 20 ME. Un joli coup de la part de Leipzig, qui terrasse donc la concurrence de Barcelone et qui chipe cette cible de l’OL, qui aurait pu passer à l’offensive l’été prochain. Assurément, cela laissera des regrets chez les fans lyonnais quand on connaît la qualité technique et l’efficacité du joueur cette saison (8 buts, 7 passes décisives).