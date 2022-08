Mercato : Newcastle ouvre la porte, Paqueta et l'OL concernés

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de nouvelles recrues pour compléter son effectif, Newcastle pourrait lâcher un joli chèque sur Lucas Paqueta, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Après Houssem Aouar, Lucas Paqueta va-t-il lui aussi faire ses valises en direction de la Premier League avant la fin de ce mercato estival ? La question peut se poser, sachant que l’OL ne retiendra pas son milieu brésilien en cas d’une grosse offre venue de Premier League. Si celle-ci n’est pas encore arrivée, elle pourrait atterrir sur le bureau de Jean-Michel Aulas au cours des prochains jours, surtout que Newcastle cherche un joueur du profil de Paqueta pour compléter son effectif pour cette saison.

Newcastle poussé vers la L1 au mercato

Newcastle United: Club could look to Ligue 1 market https://t.co/VCTNndyc8G — Harry Whittingham (@hwhittingham6) August 14, 2022

Selon Dean Jones, aller piocher un nouveau joueur en L1 serait une bonne idée pour les Magpies : « La L1 est un marché où Newcastle cherche à recruter des joueurs. Ce championnat offre une bonne valeur en ce moment. La Ligue 1 est un endroit où il y a beaucoup de joueurs disponibles à des frais raisonnables ». Une déclaration appuyée par le site This is Futbol, qui pousse même Newcastle à partir en France. « La Ligue 1 est un endroit très intelligent pour Newcastle afin de recruter de nouveaux joueurs. Howe a déjà connu le succès avec la signature de Guimarães lors de son séjour à St. James 'Park, et il espère que l'ajout de Botman poursuivra la bonne fortune du club. Par conséquent, nous ne blâmerions pas Newcastle s’ils venaient à faire des recrues en France avant la fermeture de la fenêtre le 1er septembre », peut-on lire sur le site anglais.

Bruno Guimaraes, le facteur X dans le dossier Paqueta ?

Newcastle souhaiterait toujours recruter Lucas Paqueta. L'OL serait désormais prêt à laisser partir son joueur pour 33M£ + bonus.



(@90min_Football) pic.twitter.com/2qsz5rI7bU — ActuGones (@ActuGones) August 9, 2022

Estimé à près de 40 millions d’euros sur le marché des transferts après sa belle saison dernière sous le maillot de l’OL, Lucas Paqueta réussira-t-il à convaincre Newcastle de l’acheter ? Rien n’est moins sûr. Même si la carte Bruno Guimaraes, recruté pour 40 ME par les Magpies l’hiver dernier, peut jouer en la faveur du Brésilien. Alors qu’il fait déjà l'unanimité en Angleterre, Guimaraes pourrait effectivement pousser pour que son club recrute son ami et ancien coéquipier à Lyon. L’OL ne peut espérer que cela, car même si la perte sportive serait considérable avec un potentiel transfert de Paqueta, l’apport financier serait quand même conséquent.