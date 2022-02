Mercato : Lyon prêt à s'offrir Seko Fofana !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme saison sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana va animer le prochain marché des transferts. Surtout que l’Olympique Lyonnais est entré dans la course pour le recruter.

Seko Fofana sera l'une des attractions du mercato estival millésime 2022. Logique quand on sait que le milieu de 26 ans a tapé dans l’oeil de plusieurs équipes, que ce soit en France ou à l’étranger. Auteur de neuf buts et d’une passe décisive en 28 matchs cette saison, Fofana a encore réalisé une solide prestation face à l’OL le week-end dernier (1-1), avec un but refusé pour une main et une barre transversale en fin de match. Lyon, peut-être d’ailleurs sa future destination ? C’est possible, selon les informations du Progrès. « Meilleur joueur de Lens cette saison, Seko Fofana séduit énormément, à tel point qu’à Lens le grand sujet est lié à sa future destination. Impression du moment récoltée sur place : Lyon l’aurait à l’oeil », peut-on lire sur le quotidien lyonnais ce lundi. Si cette rumeur devra être confirmée par des actes concrets au cours des prochaines semaines, cet intérêt de l’OL pour Fofana est tout à fait compréhensible.

Seko Fofana suivi par l’OL

Car même si Lyon dispose déjà d’un entrejeu bien fourni, avec Aouar, Caqueret, Ndombélé ou Paqueta, le club rhodanien pourrait chercher à se renforcer au milieu de terrain en vue d'éventuels départs de certains cadres. Et l’arrivée de Fofana pourrait parfaitement combler un manque en vue de la saison prochaine. Impressionnant physiquement, l’ancien joueur de Manchester City ne ferait pas du tout tâche dans l’effectif de Peter Bosz. Recruté contre un chèque de 8,5 millions d’euros à l’Udinese en 2020, Fofana devrait en tout cas offrir une belle plus-value au RCL. Vu qu’avec un contrat courant jusqu’en 2024, la cote de Fofana est aujourd'hui estimée à une vingtaine de millions d’euros. Un montant que l’OL aura un peu de mal à sortir, mais si les Gones veulent retrouver les sommets, il faudra sortir le chéquier pour recruter des joueurs du talent de Fofana.