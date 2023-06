Mercato ‍: L'OL s'attend à une attaque sur Tagliafico

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato d'été 2023 est commencé depuis quelques heures, et du côté de l'Olympique Lyonnais on s'attend à du mouvement. Notamment dans le sens des départs.

Pour la première fois depuis qu’il a racheté l’Olympique Lyonnais, John Textor sera seul aux commandes du club à l’entame du mercato. Et le moins que l’on puisse dire est que le nouveau propriétaire américain de l’OL n’a pas joué cartes sur table concernant ses intentions lors de ce marché des transferts. Entre son désir de faire venir des joueurs ayant de l’expérience, et son refus de « coincer » des jeunes éventuellement tentés par de gros clubs, Textor entretient le flou. Mais ce qui est certain, c'est que Lyon va vendre des joueurs, et pas qu’un. Parmi les joueurs qui sont susceptibles d’être transférés durant les prochaines semaines, Le Progrès affirme ce samedi qu’il y a Nicolas Tagliafico, le champion du monde argentin. Un an après avoir rejoint l'OL, le défenseur n'a pas apprécié le classement final de son équipe.

Tagliafico déjà sur le départ ?

El fútbol es un mundo lleno de excusas y culpas ajenas, pero no alcanzar nuestras ambiciones no solo fue una gran decepción sino también una lección: para conseguir objetivos tenés que hacer todo lo necesario, trabajar muy duro, aprender y redoblar esfuerzos. (1/2) pic.twitter.com/Ot7arkEDce — Nico Tagliafico (@nico_taglia) June 4, 2023

Transféré de l'Ajax Amsterdam à l'OL en juillet 2022 pour un peu plus de 4 millions d'euros, Nicolas Tagliafico l'a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux, sa déception était énorme. Et le défenseur argentin a brutalement rappelé à ses coéquipiers que « pour atteindre ses objectifs, il faut faire tout ce qui est nécessaire, travailler très dur, apprendre et redoubler d’efforts. » Un message qui cependant pourrait ne pas avoir d'effet pour la suite de la carrière de celui qui est devenu champion du monde en décembre dernier au Qatar. Le quotidien régional lyonnais assure en effet que du côté de l'Olympique Lyonnais on s'attend à une attaque concernant le joueur de 30 ans dont la valeur a doublé en un an selon le site spécialisé Transfermarkt. A priori, si une belle offre arrive sur le bureau de John Textor pour Nicolas Tagliafico, elle ne sera pas refusée, même si ce dernier sort d'une saison plutôt réussie sur le plan personnel.