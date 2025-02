Mercato ‍: L’OL n’en voulait pas, l’Italie se l’arrache

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Lâché par l’Olympique Lyonnais en 2020, Oumar Solet fait aujourd’hui le bonheur du club de l’Udinese en Serie A, où il a d’ailleurs tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs.

Même s’il n’a pas marqué l’histoire du club rhodanien comme certains autres défenseurs centraux ont pu le faire au cours des dernières décennies, Oumar Solet a quand même laissé une petite trace chez les Gones. Repéré au Stade Lavallois en National par Florian Maurice, le Français avait rejoint l’OL en janvier 2018 sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat fixée autour des 2 millions d’euros. Talentueux et doté d’un grand potentiel, Solet avait vite convaincu Bruno Génésio, qui l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 à 18 ans à peine. Sauf qu’après un passage plus compliqué, le défenseur central a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2020. Le début des problèmes pour Solet, qui a ensuite été poussé dehors par Lyon avec un transfert quelques mois après sa grave blessure au RB Salzbourg pour 4,5 ME. En Autriche, il a découvert la Ligue des Champions et réalisé le doublé championnat-coupe en 2021 et en 2022.

L'Inter Milan et Naples visent Oumar Solet

Inter Milan and Napoli want to sign Udinese defender Oumar Solet. pic.twitter.com/goPsQ3TpU5 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 20, 2025

Mais encore une fois, après une bonne période, il a de nouveau plongé jusqu’à la résiliation de son contrat avec Salzbourg en septembre 2024. Sans club pendant plusieurs mois, Solet a finalement rebondi à l’Udinese en tout début d’année. Et depuis son arrivée en Serie A, le joueur de 25 ans a disputé six matchs de championnat, tous comme titulaire. Malgré un carton rouge reçu contre Côme, Solet impressionne déjà tout le monde en Italie, d’autant plus qu’il s’est déjà montré décisif avec une passe lors de la victoire face à Venise. Pas étonnant donc de voir qu’il a déjà tapé dans l’oeil de gros clubs italiens, si l’on en croit les informations d’Ekrem Konur. « L'Inter Milan et Naples souhaitent recruter le défenseur de l'Udinese Oumar Solet », a lancé le journaliste de CaughtOffside sur les réseaux sociaux. Une information qui montre que Solet n’a rien perdu du talent affiché lors de son arrivée à Lyon, qui pourrait bien se mordre les doigts d’avoir laissé partir un grand défenseur européen en devenir alors que l’OL n’a clairement pas une charnière centrale irréprochable cette saison…