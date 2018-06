Mercato : L'OL a un énorme avantage, le Torino galère sur Verissimo !

Dans : OL, Mercato, Serie A, Foot Mondial, OM, OGCN.

Courtisé un peu partout à travers l'Europe durant ce marché des transferts, Lucas Veríssimo se retrouve dans une impasse puisque son club et lui n'ont pas du tout les mêmes intentions...

Cet été, la formation de Santos s'est faite à l'idée de perdre Lucas Veríssimo. L'ancien club de Neymar dispose de plusieurs propositions venues d'Europe pour son joueur prometteur. Mais avant de donner le feu vert à tel ou tel club, les deux parties vont d'abord devoir trouver un terrain d'entente. Et ceci n'est pas gagné. En effet, selon le média UOL, Veríssimo et Santos doivent résoudre une impasse, vu que le défenseur donne sa priorité au Torino alors que son club penche plus pour l'offre de... l'Olympique Lyonnais.

Suite à une rencontre entre Lyon et Santos au cours des dernières semaines, la direction rhodanienne a proposé neuf millions d'euros. Une somme se rapprochant de la valeur réclamée par le club brésilien que le Torino n'est encore prête à mettre, après avoir fait une offre de 7,5 ME. Mais ce dossier chaud devrait se décanter dans un sens ou dans l'autre au cours des prochains jours. Soit Veríssimo accepte d'être transféré à l'OL, soit le Torino colle son offre à celle de son concurrent français. En cas de non-accord total, l'Olympique de Marseille, Nice, la Lazio ou l'Udinese pourraient tirer les marrons du feu.