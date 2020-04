Mercato : Giroud à Lyon ou Marseille, « une vaste plaisanterie »

Dans : OL.

En fin de contrat à Chelsea, Olivier Giroud ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais un retour en Ligue 1 à Lyon ou Marseille semble impossible.

Après être longtemps resté sur le banc de Chelsea, Olivier Giroud avait retrouvé du temps de jeu juste avant la pause imposée par l’épidémie de coronavirus. Mais si le buteur a récemment fait parler de lui, sans le vouloir, après une attaque de Karim Benzema, sa situation est toujours brûlante, Olivier Giroud arrivant en fin de contrat chez les Blues lorsque la saison se finira. Concernant l’avenir du champion du monde français, l’Italie a toujours semblé comme une possible terre d’accueil, mais selon l’Equipe du Soir, un coup de théâtre pourrait se produire. En effet, la chaîne sportive affirme que Chelsea propose une prolongation de contrat à Olivier Giroud pour une saison plus une option sur une année supplémentaire.

On ne sait pas encore si le buteur de Chelsea va accepter de rester à Londres, car Frank Lampard a parfois été rude avec Olivier Giroud. Mais selon Sébastien Tarrago la seule certitude dans le dossier Giroud c’est qu’il ne reviendra pas en Ligue 1, que ce soit à l’Olympique Lyonnais ou à l’Olympique de Marseille. « S’il devait signer, comme on l’a entendu parfois de manière ubuesque à l’Olympique Lyonnais ou l’Olympique de Marseille, ce serait une régression (…) Giroud en L1 c’est une vaste plaisanterie (…) Qui peut imaginer qu’Olivier Giroud ait le désir d’aller jouer à l’OM même il y a un an, c’est stupide, même s'il a du respect pour ce club. Et sur le plan économique c’est impossible. Ce n’est pas sérieux d’imaginer un retour en France, surtout que souvent ça se passe mal ce genre de retour. Ça n’a aucun sens », a expliqué le journaliste de L’Equipe au sujet de la possibilité d’un retour d’Olivier Giroud en Ligue 1 à Lyon, Marseille ou ailleurs.