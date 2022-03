Memphis Depay de retour, Lyon contacte Barcelone

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un après avoir signé au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait déjà quitter le club catalan. Plusieurs clubs ont contacté Joan Laporta, et parmi eux il y a l'Olympique Lyonnais, tenté par un retour de l'attaquant néerlandais.

Lorsque Ronald Koeman lui a proposé de rejoindre le Barça l’an dernier, Memphis Depay n’a pas vraiment hésité, le buteur international repoussant poliment, mais fermement les offres de prolongation de contrat que Jean-Michel Aulas lui tendait. Après quatre saisons passées à l’Olympique Lyonnais, le joueur de 28 ans ne pouvait pas résister au plaisir de porter le maillot barcelonais. Mais les choses ne se sont pas totalement passées comme Depay l’attendait, puisque son compatriote entraîneur était limogé, et que lui-même allait connaître des soucis physiques. Résultat, après seulement un an de contrat sur les deux qu’il a avec le club catalan, et même si Xavi n’est pas déçu par ses prestations, Memphis Depay est courtoisement poussé vers la sortie dès le prochain mercato. Le président du FC Barcelone le sait, il n’aura aucun mal à transférer l’ancien joueur de l’OL, plusieurs contacts auraient même déjà été pris, dont le plus sérieux serait actuellement arrivé de Tottenham.

Memphis Depay la solution facile de Lyon au mercato ?

Mundo Deportivo, qui s’est penché ce dimanche sur le dossier Memphis Depay, affirme que les dirigeants des Spurs ont vraiment le souhait de recruter le buteur néerlandais, mais le club londonien n’est pas dans le seul à se pencher sur cette piste. Les deux clubs de Milan, la Juventus, Naples, et des équipes anglaises seraient venus prendre des renseignements, et le média proche du Barça indique que l’Olympique Lyonnais serait également prêt à faire revenir Depay dans la perspective de renforcer un secteur clairement défaillant cette année, ce qui coûte cher à la formation de Peter Bosz. Il est vrai que l’adaptation de Memphis Depay à l’OL serait facilitée, même si très clairement on voit mal comment Jean-Michel Aulas pourrait accepter de payer le transfert d'un joueur qu'il a vu partir libre l'été dernier. Autre question, le Néerlandais, buteur samedi en amical face au Danemark, est-il tenté par un retour à Lyon ? Pas certain, d'autant que Depay se plaît à Barcelone et ne partira que s'il ne peut pas faire autrement.